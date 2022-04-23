İZMİR'DE RENKLİ ÇOCUK KORTEJİ - Haberler

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İZMİR'DE RENKLİ ÇOCUK KORTEJİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan resmi törenin ardından Gündoğdu Meydanı'ndan Kültürpark'a bando eşliğinde çocuk korteji geçişi oldu.

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan resmi törenin ardından Gündoğdu Meydanı'ndan Kültürpark'a bando eşliğinde çocuk korteji geçişi oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'e ilçe belediye başkanları ve bazı partililerin dışında çok sayıda çocuk eşlik etti. Her yaştan kent sakininin ellerinde bayraklar, söylenen şarkı ve marşlarla yaptığı yürüyüşte renkli görüntüler ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin üzeri açık şehir turu otobüsü de kortejle birlikte hareket etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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