İzmir'de 23 Nisan coşkusu

İZMİR'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve ailelerin katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar öğrenciler tarafından göndere çekildi.

Törene vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Güneşli havanın etkisiyle her yaştan öğrenci meydana akın etti. Meydanda yaklaşık 1500 öğrenci sahne alıp bayraklar eşliğinde çeşitli gösteriler gerçekleştirdi.