İzmir'de 23 kaçak göçmen yakalandı, 67 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler

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İzmir'de 23 kaçak göçmen yakalandı, 67 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Halil İbrahim Karabıyık - Güncel
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İzmir'de 23 kaçak göçmen yakalandı, 67 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 67 göçmen kurtarılırken, 23 göçmen ise yakalandı.

İZMİR'in Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 67 göçmen kurtarılırken, 23 göçmen ise yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 21 Temmuz'da saat 04.45 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye hareket eden ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bot içerisindeki 23 kaçak göçmeni yakaladı. Lastik bot ile yakalanan göçmenler, ekipler tarafından kıyıya çıkartıldı.Öte yandan, 22 Temmuz saat 03.55 sıralarında ise Karaburun ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin lastik botla denizde mahsur kaldığı bilgisini alan ekipler, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği tespit edilen 67 kaçak göçmeni kurtardı. Toplam 90 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

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