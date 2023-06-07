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İzmir'de 23 düzensiz göçmen kurtarıldı, 47 göçmen yakalandı

İzmir'de 23 düzensiz göçmen kurtarıldı, 47 göçmen yakalandı

Güncel Haberler

İzmir'in Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı, 47 göçmen ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheliyi yakaladı.

İzmir'in Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı, 47 göçmen ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheliyi yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 23 düzensiz göçmeni karaya çıkardı, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheliyi yakaladı.

Yine Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etmesi üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekipleri, 47 düzeniz göçmeni yakaladı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Seferihisar Dikili Çeşme İzmir Güncel Haberler

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