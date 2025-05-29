İzmir'de 23 Bin İşçi Greve Çıktı, Otobüs Duraklarında Yoğunluk

İzmir'de 23 Bin İşçi Greve Çıktı, Otobüs Duraklarında Yoğunluk
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İzmir'de, belediye ile sendika arasındaki toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı nedeniyle 23 bin işçi greve başladı. Grev nedeniyle otobüs duraklarında yoğun kuyruklar oluştu.

1) İZMİR'DE 23 BİN İŞÇİ GREVE ÇIKTI; OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

İZMİR'de, belediye ile Genel İş-Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle 23 bin işçi greve başladı. Grev nedeniyle otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

Genel-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle 23 bin işçi gece saatlerinden itibaren greve çıktı. Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına 'Bu iş yerinde grev var' pankartı asıldı. Öte yandan, 23 bin işçinin greve çıkması ile birlikte kentin dört bir yanında yoğunluk oluştu. İşe gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar, otobüs duraklarında metrelerce kuyruk oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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