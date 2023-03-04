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İzmir'de 22 kaçak göçmen yakalandı, 91 kaçak göçmen kurtarıldı

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İzmir'de 22 kaçak göçmen yakalandı, 91 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Çeşme, Dikili, Karaburun ve Menderes ilçesi açıklarında 22 kaçak yakalandı, 91 kaçak göçmen ise kurtarıldı.

İZMİR'in Çeşme, Dikili, Karaburun ve Menderes ilçesi açıklarında 22 kaçak yakalandı, 91 kaçak göçmen ise kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisini aldı. Bölgeye hareket eden ekipler, bottaki 22 kaçak göçmeni yakaladı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Dikili ilçesi açıklarında bir lastik bot olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, arızalanan lastik bottaki 34 kaçak göçmeni kurtardı. Ayrıca, Karaburun ilçesi açıklarında da 2 can salı olduğunu belirleyen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 42 kaçak göçmeni de kurtardı. Ekipler, yaptıkları çalışmalar kapsamında, lastik bot arızası nedeniyle Menderes ilçesi açıklarında mahsur kalan 15 kaçak göçmeni daha kurtardı.Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karaburun Dikili Çeşme Güncel Haberler

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