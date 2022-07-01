İZMİR'DE 21 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İZMİR'DE 21 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İZMİR'de, polisin iki ayrı eve eş zamanlı düzenlediği operasyonda Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait toplam 21 parça tarihi eser ele geçirilirken, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İZMİR'de, polisin iki ayrı eve eş zamanlı düzenlediği operasyonda Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait toplam 21 parça tarihi eser ele geçirilirken, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Buca ve Karabağlar ilçelerindeki 2 ev ile 1 şüphelinin yapılan üst aramasında, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait üzerinde hayvan ve çiçek motifleri bulunan 3 mermer mimari parça, 2 taş sütun, 11 sikke, 1 yüzük, 2 ok ucu, 1 kurşun obje ve 1 kolye ucu ele geçirildi. Şüpheli 3 kişi hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan tutanak tutulup, adli işlem başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title