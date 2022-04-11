İzmir'de 21 göçmen yakalandı, 49 göçmen kurtarıldı

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in 3 ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 göçmen yakalandı, 49 göçmen ise kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, 8 Nisan tarihinde Çeşme ilçesi Karaada üzerinde 4 göçmen, 9 Nisan'da ise Selçuk ilçesi açıklarında 17 göçmeni yakaladı. Öte yandan, 9 Nisan tarihinde Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 29 göçmen, 10 Nisan'da ise Seferihisar ilçesi açıklarında 20 göçmen kurtarıldı. Toplamda 70 göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.