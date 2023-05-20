İzmir'de 21 aracın lastiklerini patlatan şüpheli yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde, 21 aracın lastiklerini bıçakla patlattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, psikolojik tedavi gördüğü ve mahalleli tarafından alay edildiği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Araç sahipleri ise zararlarının karşılanmasını istedi.

İzmir'in Buca ilçesinde, 21 aracın lastiklerini bıçakla patlattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Fırat Mahallesi 288/6, 288/16 ve 635/5 Sokak'ta park edilmiş bazı araçların lastikleri bıçakla patlatıldı.

Sabah saatlerinde lastiklerinin inmiş olduğunu ve bıçak izlerini gören araç sahipleri durumu polise bildirdi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışmanın ardından şüpheli Fatih A'yı (37) yakaladı. Ekipler, zanlının bölgede 21 aracın lastiğini bıçakla patlattığını belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin psikolojik tedavi gördüğü, ifadesinde mahalleli kendisiyle alay ettiği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Duruma tepki gösteren araç sahiplerinin bazıları lastikçi çağırdı, bazıları da patlatılan lastikleri kendileri değiştirdi.

Araç sahibi Murat Aktaş, sabah işe gitmek için aracının başına geldiğinde durumu fark ettiğini belirterek, "Araçlarımızın hepsinin lastiklerinin patladığını gördük. İlk başta art niyet aramadık ama sonra bıçak izini fark ettik. Bizim buradaki 3 sokakta park edilmiş araçların lastikleri patlatılmış. Diğer sokakta da bir aracım var, onun da iki lastiğini patlatmışlar. Polis çağırdık, tutanak tuttular." diye konuştu.

Araç sahibi İsmail Atalay ise duruma tepki göstererek, şüphelinin zararını karşılamasını istedi.

İşçi olarak çalıştığını, bir araç lastiğinin kendisinin haftalık kazancı olduğunu dile getiren Atalay, şunları kaydetti:

"Sabah kalktığımızda bütün araçlarımızın lastikleri patlaktı. Biz gariban, işçi, emekçi bir insanız. Böyle bir şey olmaz, ayıp. Zararımızın karşılamasını istiyorum. Bir lastik 1500-2000 bin lira yazık günah değil mi? Benim bir haftalık kazancım."