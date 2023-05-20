İzmir'de 21 aracın lastiğini bıçakla patlatan şüpheli gözaltına alındı

Buca ilçesinde 21 aracın lastiğini bıçakla patlatan şüpheli, kendisiyle alay edildiği için böyle bir eylem gerçekleştirdiğini itiraf etti. Araç sahipleri şikayetçi oldu.

İZMİR'in Buca ilçesinde, 21 aracın lastiğini bıçakla patlatan Fatih A. (34) gözaltına alındı. Fatih A., araçların lastiklerini kendisiyle alay edildiği için böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Buca ilçesi Fırat Mahallesi 288/6 ve 635/5 sokaklarda yaşayan vatandaşlar, sabah işe gitmek için araçlarının yanlarına geldiklerinde, lastiklerinin patlatıldığını görüp, polise bildirildi. Her iki sokakta sağlı sollu park haldeki 21 araçtan bazısının bir, bazısının ise iki lastiğinin patlatıldığı tespit edildi. Polis, yaptığı çalışmayla şüpheli olarak Fatih A.'yı gözaltına aldı. Fatih A., ilk ifadesinde kendisiyle alay edildiği için araçların lastiğini patlattığını söyledi. Araç sahipleri, Fatih A.'dan şikayetçi oldu.

Mobilyacı İsmail Atalay (40) ise "Bunu yapan kişinin bizimle bir sorunu varsa gelip konuşsun. Neden araçlarımıza zarar veriyor. Çok sayıda aracın lastiği kesilmiş. Kimseyle bir düşmanlığımız, sorunumuz yok. Neden böyle yapıyorlar, anlamış değilim" ifadelerini kullandı.