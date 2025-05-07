İzmir'de 2025 Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Açılış Töreni Düzenlendi

İZMİR Valiliği 2025 yılı Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Açılış Töreni düzenlendi. Törende Trafik Güvenliği Haftası kapsamında yapılan çalışmaların anlatıldı.

İzmir Valiliği tarafından 2025 yılı Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Açılış Töreni düzenlendi. Törene İzmir Vali Yardımcısı Kamil Köten, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Karayolları 2'nci Bölge Müdürü Murat Gönenli, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz katıldı. Törende Türk polisinin ve jandarmasının çalışmasını anlatan video gösterimi yapıldı. Tören saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mete Barakazi, trafik haftası kapsamında yapılan çalışmaları anlattı. Törende, ayrıca '1 Kural 1 Ömür' ve 'Beyaz Kelebekler' adlı sinevizyon gösterimleri yapıldı. Ardından öğrenciler, trafik andını okudu.

Törende; 'Yılın Başarılı Trafik Polisi Ödülü' Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Damla Avcu, Akif Kirpikli ve Ahmet Mestan'a takdim edildi. Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Gökhan Özdamar ve Uzman Çavuş Oğuzhan Özel ise 'Yılın Başarılı Trafik Jandarma Personeli' seçildi. Ardından 'Yılın Taksi Şoförü Ödülü' Mert Mehmet Baskın, 'Yılın Servis Şoförü Ödülü' Namık Haser ve 'Yılın Kamyon Şoförü' ödülü ise Yılmaz Güngör'e verildi.

Tören, trafik ekipmanları sergisinin gezilmesi ile son buldu.