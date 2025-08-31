İzmir'de 2025-2026 Balık Av Sezonu Açıldı

İzmirli balıkçılar yaklaşık 5 ay süren aranın ardından gece yarısından itibaren "vira bismillah" diyerek denize açılacak.

Eski Foça Balıkçı Barınağı'nda 2025-2026 Av Sezonu açılış programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan İzmir Vali Yardımcısı Gökay Özkan, yeni sezonun tüm balıkçılar için hayırlı olmasını dileyerek, denizlerin korunması gerektiğini vurguladı.

Denizlerde sürdürebilirliğin önemine dikkati çeken Özkan, "Denizlerimizi ve sularımızı kirlilikten, balıkçılarımızı da kaçak avcılıktan koruduğumuz zaman biz bu noktada çok yol alırız. Kıyı şeridimize ve bu imkanlarımıza rağmen avladığımız balıktan beklenen verimi alamıyoruz. Av kotalarına, sınırlamalara ve yasaklara uymak hem tüketici hem üretici hem de balıkçıları korumanın tek yoludur." diye konuştu.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Güneş ise Ege'nin balıkçılık açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu, sektörün hem istihdama hem de ihracata katkı sağladığını söyledi.

Güneş, 2024 verilerine göre Türkiye'de 933 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştiğini, bunun 356 bin tonunun avcılıkla elde edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"İhracatımız da dikkati çekici bir seviyeye ulaşarak 2 milyar doları aşmıştır. Sektörümüz doğrudan ve dolaylı olarak en az 250 bin vatandaşımıza istihdam imkanı sağlamaktadır. İzmir, su ürünleri üretiminde ülkemizin önde gelen illerindendir. Ege sularında sardalya, karides, kupez, kolyoz, tekir, barbun ve çupra gibi pek çok türün yoğun olarak avcılığı yapılmaktadır. Yetiştiricilikte de önemli bir merkez olan İzmir bu alandaki güçlü katkısıyla sektörümüze büyük bir destek vermektedir."

Güneş, su ürünlerinde planlı üretim modeliyle denizlerdeki kaynakların sürdürülebilirliğinin de güvence altına alındığını vurguladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de kentin 629 kilometrelik kıyı şeridi ve 1770 balıkçı gemisiyle Türkiye'nin en önemli balıkçılık merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Şahin, sezonun sürdürülebilir avcılık anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, "1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde gırgır ve trol ve avcılığı yapan gemiler 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece 'vira bismillah' diyerek denize açılacaklar. Sezonun tüm balıkçılarımıza kazasız, belasız ve bereketli geçmesini diliyorum." dedi.

Törenin ardından İlçe Müftüsü Mustafa Atilla dua etti, protokol üyeleri açıldıkları tekneyle denize çelenk ve levrek yavrusu bıraktı.