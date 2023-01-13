İzmir'de 2017'deki terör saldırısı sanığının yargılanmasına başlandı

İzmir'in Buca ilçesinde 2017 yılında 10 infaz koruma memurunun yaralandığı terör saldırısını gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkında dava açılan terör örgütü MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu ile ona yardım ettikleri öne sürülen 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Cebrail Gündoğdu, D.K, R.İ ile tutuksuz sanıklar U.Ö ve D.Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer tutuklu sanıklar K.Ö. ile T.E, tutuksuz sanık S.S, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Terör örgütü üyesi tutuklu sanık Cebrail Gündoğdu, iddianameyi detaylı inceleyemediğini söyledi.

Avukatıyla rahat görüşebilmek için İzmir'deki bir cezaevine nakil olmak istediğini belirten Gündoğdu, " İzmir'deki eylemle ilgili uzaktan yakından ilişkim yok. Benle ilişkili olan sadece bir ifade. İzmir eylemini yapmadım. Tamamen birilerinin kendini kurtarmak için verdiği ifadeler. Gözaltına alındığımda üzerimde silah veya patlayıcı madde yoktu. Askerlik ve sürekli takip nedeniyle sahte kimlik kullanmak zorunda kaldım ve kendimi 'Onur' ismiyle tanıttım." diye konuştu.

Tutuklu sanık D.K. ise Gündoğdu'yu müşteri olarak geldiği kafede tanıdığını, İzmir'de öğrenci evinde kalmak istediği için evin anahtarını verdiğini savundu.

Tutuklu sanık R.İ. de Cebrail Gündoğdu'nun kendisini Onur ismiyle tanıttığını ifade ederek, "11 araması olduğunu bilmiyordum. Böyle bir insanın tatil yapması, kafelere gelmesi nedeniyle şüphelenmedim. Kızımın öğrenci evinin anahtarını kendimiz teklif edip verdik. Birkaç gün sonra anahtarı geri getirdi. Tahliye ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı, delillerin tam olarak toplanmaması nedeniyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Mahkeme başkanı, Cebrail Gündoğdu'nun tutukluluğunun devamına, diğer tutuklu sanıkların ise tahliyesine karar verip, duruşmayı 15 Mart'a erteledi.

Olay

İzmir'in Buca ilçesinde 31 Ağustos 2017'de infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında çöp konteynerinde meydana gelen patlama sonucu 10 kişi yaralanmıştı.

Bursa'da da geçen yıl 20 Nisan'da infaz koruma memurlarının bulunduğu servisin geçişi sırasında meydana gelen patlamada 1 personel şehit olmuş, biri ağır 4 personel yaralanmıştı. Bu saldırıyla ilgili soruşturma sonucu 17 Eylül'de terör örgütü MLKP üyesi Seda Baykal ve Dilek Aksu ile kuryelik yaptığı belirlenen Mehmet Mustafa Uskar, 22 Ekim'de de örgüt üyesi Cebrail Gündoğdu, İzmir'de yakalanarak tutuklanmıştı.

Gündoğdu hakkında daha sonra Buca'da 2017 yılında 10 infaz koruma memurunun yaralandığı terör saldırısını gerçekleştirdiği iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı.

Ayrıca Bursa saldırısından sonra Gündoğdu'ya ülke içinde barınması, konaklaması ve ulaşımı hususunda yardım ettikleri öne sürülen 7 şüpheli hakkında da "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılmıştı.