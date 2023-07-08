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İzmir'de 200 Kaçak Göçmen Yakalandı

İzmir'de 200 Kaçak Göçmen Yakalandı

Güncel Haberler

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 200 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 200 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda polisin katılımıyla Basmane Mahallesi'nde kaçak göçmenlere yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 200 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Göçmen İzmir Güncel Haberler

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