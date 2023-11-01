İzmir'de 20 Kilo Bonzai Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 20 kilo 150 gram bonzai ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştıkları M.D.'nin evine operasyon düzenledi.
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 20 kilo 150 gram bonzai ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla M.D.'nin İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Ekipler, M.D.'nin Bayraklı'daki evini teknik ve fiziki takibe aldı. Polis, dün saat 23.00 sıralarında, M.D., otomobille getirdiği uyuşturucuyu eve taşırken operasyon düzenledi. M.D. gözaltına alınırken, taşıdığı 20 kilo 150 bonzaiye el koyuldu.
Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.