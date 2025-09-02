İzmir'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Haberler
İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında düzenlenen operasyonlarda toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı. Menderes'te lastik botla gelen 19 göçmen, Çeşme'de ise Yunanistan'a geçmeye çalışan bir göçmen yakalandı.

İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler, hareketli lastik bottaki 2'si çocuk 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise bir düzensiz göçmen yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
