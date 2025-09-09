Haberler

Balçova'daki Silahlı Saldırı: Gözaltı Sayısı 27'ye Yükseldi

Güncelleme:
İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırı sonucu gözaltına alınanların sayısı 27'ye ulaştı. Saldırıda 2 polis şehit oldu, 2'si polis 3 kişi yaralandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırının faili 16 yaşındaki E.B. ile ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra farklı illerdeki bazı kişiler de gözaltına alındı.

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 27'ye yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltı sayısı 27'ye ulaştı.

Soruşturma kapsamında yaralı olarak yakalanan saldırının faili 16 yaşındaki E.B, annesi A.B, babası N.B, iki arkadaşı A.K. ile D.Ş'nin yanı sıra İstanbul'da İran uyruklu K.N. (32), Ankara'da B.Y. ve C.T, Şanlıurfa'da M.A. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
