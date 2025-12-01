İzmir'de 2 Milyondan Fazla Sentetik Ecza Ele Geçirildi

(İZMİR) - İzmir'de narkotik ekiplerinin Karabağlar'da iki adrese düzenlediği operasyonda 2 milyon 309 bin 774 adet sentetik ecza ele geçirildi. Bunun kentte tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Karabağlar ilçesinde uyuşturucu dağıtımına yönelik faaliyet gösterdiği belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, sokak satıcılarına dağıtılmak üzere hazırlandığı değerlendirilen 2 milyon 309 bin 774 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Elde edilen miktarın İzmir'de tek seferde gerçekleştirilen en yüksek sentetik ecza yakalaması olduğunu belirtilirken, operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.