İzmir'de 2 Milyon Makaron Ele Geçirildi

İzmir'de yapılan bir operasyonda bir depoda 2 milyon 345 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. İnsan sağlığına zararlı olan bu yasa dışı tütün mamullerinin satış ve ticareti ile mücadele devam ediyor.

İZMİR'in Buca ilçesindeki bir depoya polisin düzenlediği operasyonda, 2 milyon 345 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün, Buca ilçesinde 1 depoya operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada 2 milyon 345 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İnsan sağlığına ciddi zararları olan sağlıksız ortamlarda üretilerek, depolanan ve satışa sunulan yasa dışı tütün mamullerinin satış ve ticareti ile mücadelemiz vatandaşlarımızın da desteği ile devam etmektedir" denildi.