İzmir'de 2 kilogram uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
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İzmir'de 2 kilogram aracında sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
İzmir'de 2 kilogram aracında sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kent girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel