İzmir'de 2 kilogram uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı Güncel Haberler İzmir'de 2 kilogram aracında sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı. İzmir'de 2 kilogram aracında sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kent girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Hisarcık İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir'de 2 kilogram uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.