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İzmir'de 2 kilogram uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

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İzmir'de 2 kilogram uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

İzmir'de 2 kilogram aracında sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İzmir'de 2 kilogram aracında sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kent girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık İzmir Güncel Haberler

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