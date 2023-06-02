İzmir'de 2 İş Yerinde Kumar Oynayan 96 Kişi Yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan baskında kumar oynayan 96 kişi yakalandı ve şüphelilere 389 bin 280 TL idari para cezası kesildi. İşletmeler mühürlendi ve kumar oynamakta kullanılan materyallere el konuldu.

İZMİR'in Bornova ilçesinde 2 iş yerine yapılan baskında kumar oynayan 96 kişi yakalandı, şüphelilere 389 bin 280 TL idari para cezası kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Yaka ve Gökdere mahallelerindeki 2 iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Mayıs'ta söz konusu iki adrese operasyon düzenledi. Kumar oynayan 96 kişi yakalandı. Operasyon anında çekilen görüntüde, kumar oynayan bazı kişilerin jandarmaları karşılarında görünce panik olup, kaçmaya çalışması dikkat çekti. Kumar oynadığı tespit edilen 96 kişiye toplam 389 bin 280 TL idari para cezası kesildi. İşletmeler mühürlendi, kumar oynamakta kullanılan materyallere el koyuldu.