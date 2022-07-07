İzmir'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı İzmir'in Bayındır ilçesinde hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı. İzmir'in Bayındır ilçesinde hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hacı İbrahim Mahallesi'ndeki bir evde hırsızlık olayının meydana gelmesinin ardından çalışma yaptı. Ekipler, evden hırsızlık yaptıkları şüphesiyle M.S, İ.E, ve T.E'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.E. ve T.E. tutuklandı, M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Turgay Konuralp - Güncel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Bayındır İzmir Güncel Haberler

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