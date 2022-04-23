İzmir'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler

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İzmir'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güllü Mezarlığından demir hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgede önlem alan ekipler, bir süre takip ettikleri hafif ticari aracı Turan Mahallesi yolunda durdurdu. Araçtaki aramalarda demir ve demir kesme makası ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Hacı İbrahim Baştas Caddesi'ndeki bir fabrikadan hırsızlık yaptığı tespit edilerek yakalanan S.P. de tutuklandı.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Bayındır, İzmir, Güncel, Haberler

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