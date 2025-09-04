İzmir'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari, yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında uygulama yaptı.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgulamasında E.U'nun hırsızlık, yaralama ve hükümlü ile tutuklunun kaçması suçlarından 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 14 bin 300 lira para cezası bulunduğu tespit edildi.

Aynı sorgulamada E.D'nin (25) cinsel istismar suçundan 17 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.