İzmir'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari, gerçekleştirilen uygulama ile yakalandı. E.U. hırsızlık ve yaralama suçlarından 18 yıl 3 ay ceza alırken, E.D. cinsel istismar suçundan 17 yıl 2 ay 27 gün hapis cezası bulundu. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İzmir'in Konak ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari, yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında uygulama yaptı.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgulamasında E.U'nun hırsızlık, yaralama ve hükümlü ile tutuklunun kaçması suçlarından 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 14 bin 300 lira para cezası bulunduğu tespit edildi.

Aynı sorgulamada E.D'nin (25) cinsel istismar suçundan 17 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
