İzmir'de 1971 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de şubat ayında yasa dışı geçiş yapmak isteyen 1971 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde düzensiz göçle mücadele operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 24 şüpheli tutuklandı.
İzmir'de şubat ayında yasa dışı geçiş yapmak isteyen 1971 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde şubat ayında düzensiz göçle mücadele kapsamında 8 ilçede operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 1971 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 42 şüpheliden 24'ü tutuklandı.