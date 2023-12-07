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İzmir'de 19 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Tutuklandı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde kesinleşmiş 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis tarafından tutuklandı. Hükümlü, cezaevine gönderildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kesinleşmiş 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ilçesinde şüphelendikleri M.G'yi durdurdu.

M.G'nin 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Karabağlar İzmir Güvenlik Ceza Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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