İzmir'de 19 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Tutuklandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde kesinleşmiş 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis tarafından tutuklandı. Hükümlü, cezaevine gönderildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde kesinleşmiş 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ilçesinde şüphelendikleri M.G'yi durdurdu.
M.G'nin 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.