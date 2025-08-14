İzmir'de denizde erkek cesedinin bulunmasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, denizde cesedi bulunan 19 yaşındaki Nail Can Yardımcı'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan arkadaşı F.Z. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 19 yaşındaki gencin denizde cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Nail Can Yardımcı'nın denizde cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan arkadaşı F.Z'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen F.Z. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bayraklı'da 12 Ağustos'ta erkek cesedi bulunmuş, cesedin Nail Can Yardımcı'ya ait olduğu belirlenmişti. Yardımcı'nın, arkadaşı F.Z. ile sahile geldiği ortaya çıkmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.
