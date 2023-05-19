İzmir'de 19 Mayıs kutlamaları yapıldı

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli törenlerle kutlandı. Törenlerde çelenk sunuldu, konuşmalar yapıldı ve öğrenciler gösteriler sundu.

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli törenlerle kutlanıyor.

Ödemiş Hükümet Meydanındaki ilk törende saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Cebeci Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Daha sonra Ödemiş Saraçoğlu Stadı'nda devam eden törende konuşan Cebeci, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı bağımsızlık mücadelesinin tüm yurda yayıldığını ve yakalanan birlik beraberlikle milli mücadelenin zaferle sonuçlandığını söyledi.

Kaymakam Fatih Aksoy ve belediye başkanı Mehmet Eriş'in de katıldığı törenlerde öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Tire

Tire Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önündeki görende saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Koca, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Gölet Şenlik Alanında devam eden törende bir konuşma yapan Koca, 19 Mayıs'ın Samsun'dan başlayıp bütün ülkeye yayılan, bir milletin istiklaline sahip çıkma mücadelesinin ilk adımı olduğunu söyledi.

Tören, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin eserlerini okuması ile sürdü. Tire Gençlik ve Spor Müdürlüğü tekvando öğrencileri ve Tire Halk Eğitimi Merkezi halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Son olarak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen illerin isimleri sayıldı ve öğrenciler de "burada" diyerek, depremde vefat edenleri andı.

Tire'de gece de Fener Alayı ve konserle devam edecek.