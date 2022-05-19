İzmir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Haberler

İZMİR'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlanırken, halkın törenlere katımı da yoğun oldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları yapıldı. 19 Mayıs'ın 103'üncü yıl dönümü kapsamındaki kutlamaya Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Eskici, "19 Mayıs sadece Türk milli kurtuluş tarihinin başlangıcı değil, yeni Türk Devleti'nin de çağdaş değerlerle yerini almasının adıdır. Bizim insanımız yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle geleceğimiz söz konusu olduğu zaman bayrağını korumak için gözünü kırpmadan canını feda etmiştir. Gençlerimiz Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda kendilerinden şüphe duyanlara en güzel cevabı vermiştir. Bizler genç nesillerimizin gelecekte çok daha iyi imkanlara kavuşması, sportif anlamda dünya birincileri ile rekabet edebilecek donanıma sahip olmaları için var gücümüzle çalışıyor, her türlü imkan ve kaynaklarımızı gençlerimiz için seferber ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bizler de kendimizi gençlerin hizmetkarı olarak kabul ediyoruz" dedi.