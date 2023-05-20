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İzmir'de '19 Mayıs' coşkusu; 'Gençlik Yürüyüşü' ve Mabel Matiz konseri düzenlendi

İzmir'de '19 Mayıs' coşkusu; 'Gençlik Yürüyüşü' ve Mabel Matiz konseri düzenlendi

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İZMİR'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi.

İZMİR'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi. Gündoğdu Meydanı'nda sona eren Gençlik Yürüyüşü sonrasında, vatandaşlar meydanda düzenlenen Mabel Matiz konserine katıldı.

Tüm Türkiye'nin dört bir yanında kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İzmir'de de coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi. Kültürpark Lozan kapısı girişinde başlayan yürüyüş, Gündoğdu Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Renkli karelere sahne olan 'Gençlik Yürüyüşü' Gündoğdu Meydanı'nda sona ererken, vatandaşlar etkinlikler kapsamında düzenlenen Mabel Matiz konserine katıldı. Vatandaşlar, ünlü sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik etti.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Gençlik İzmir Güncel Haberler

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