İzmir'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı

İZMİR'de 'Katılımcı Demokrasi Yerelde Başlar' temasıyla 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi. İl genelindeki muhtar temsilcilerinin katıldığı törende, muhtarlık kurumunun halkın taleplerini ileten bir aracı olduğuna dikkat çekildi.

İzmir'deki Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi. 'Katılımcı Demokrasi Yerelde Başlar' temasıyla geçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun da bulunduğu törene federasyon ve derneklerin temsilcileri de katıldı. İzmir Muhtarlar Federasyonu Başkanı Sedat Erşahin törende yaptığı konuşmada, muhtarlığın önemine dikkat çekti. Muhtarların her zaman sahada bir köprü görevini gördüklerini ifade eden Erşahin, "Muhtarlık o kadar güzel bir birim ki, kişinin doğumundan ölümüne, cenazesine ve düğününe kadar hep var olan muhtarlardır. Biz her zaman sahada bir köprüyüz. Mahallenin temel taşlarıyız. Her zaman hizmetin doruk noktasında var olmaya devam edeceğiz. Bizler sadece mahalle sakinlerine hizmet etmekle kalmıyoruz. Tüm muhtarlar mahalleye hakim oluyor. İzmir'de bir ilki başardık aile olduk. Bütün ilçeleri karış karış gezdik. 1296 muhtarımızla her zaman bir aileyiz. Ayrı federasyon ve dernekler olabiliriz. Ama meydanlarda tek yumruğuz" dedi.

'MUHTARLIK GÖREV İŞİ DEĞİL GÖNÜL İŞİDİR'

İzmir İli ve İlçeleri Muhtarlar Federasyonu Başkanı Gülay Pekcan da 19 Ekim Muhtarlar Günü'nün sadece muhtarların değil onları seçen halkın da günü olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün biz kadınlara verdiği seçme ve seçilme hakkını kullanarak sizlerin huzurunda bu konuşmayı Atatürk'ün kızı cumhuriyet kadını olarak yapmaktayım. Muhtarlık kurumunun 196'ncısını kutluyoruz. Bu kurum 1829 yılından bu yana yönetimin temel taşıdır. Bu yüzden ulu bir çınardır. Bu çınar zaman zaman devrilmek için uğraşılmıştır. Vatandaşın isteklerini kurumlara iletirken köprü görevini görür. Katılımcı şeffaf yönetim anlayışıyla, eşitliğin, demokrasinin ve dayanışmanın gerçek ruhunu yaşatıyorsunuz. Muhtarlar halkın isteklerini iletirken belediye meclislerinde söz sahibi olmalıdır. Muhtarlık görev işi değil gönül işidir."

Tören anıtın önünde çekilen toplu fotoğrafın ardından son buldu.

Haber: Nevra UÇKAÇ – Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, DHA