İzmir'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

İzmir'de, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ayşe Taylan muhtarlık kurumunun önemine vurgu yaptı.

İzmir'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, muhtar dernekleri ve federasyonu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ayşe Taylan, törendeki konuşmasında muhtarlık teşkilatının sadece bir görev değil, dayanışmanın da simgesi olduğunu belirtti.

Halkın sesi olduklarını ifade eden Taylan, "Her gün halkımızın sorunlarını dinleyen, çocuklarından yaşlılarına kadar hepsinin dertlerine dokunan muhtarlarımız, devletin şefkatli eli, halkımızın güven duyduğu ilk yüzüdür." dedi.

Törene Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da katıldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
