İzmir'de 19 bin 500 dolar sahte para operasyonu

İzmir'de, piyasaya 19 bin 500 dolar sahte para sürmeye çalışan iki kalpazan yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürmeye çalışan kalpazanlara yönelik operasyon yaptı. Yapılan çalışmalarda, Bornova ilçesinde bulunan döviz bürosunda 19 bin 500 sahte doları bozdurmaya çalışan A.D. ve S.C.D. isimli şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Tutuklama talebiyle adli mercilere çıkarılan 2 şüpheli, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağının ardından serbest kaldı. - İZMİR