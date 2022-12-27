İzmir'de 182 kaçak göçmen kurtarıldı, 21 kaçak göçmen yakalandı Güncel Haberler İZMİR'in Seferihisar, Çeşme ve Dikili ilçelerinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 182 kaçak göçmen kurtarılırken, Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 21 kaçak göçmen yakalandı. İZMİR'in Seferihisar, Çeşme ve Dikili ilçelerinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 182 kaçak göçmen kurtarılırken, Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 21 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 23-26 Aralık tarihleri arasında farklı zamanlarda Dikili, Seferihisar ve Çeşme açıklarında can salları ve lastik botlar içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgelere ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salları ve lastik botlar içindeki 182 göçmeni kurtardı.Öte yandan ekipler, Seferihisar ilçesinde açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine tekrar harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 21 kaçak göçmeni yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemleri ve sağlık kontrolleri ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Seferihisar Çeşme Güncel Haberler

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