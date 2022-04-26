İzmir'de 18 yaşındaki genci silahla öldüren sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kavga ettiği kalabalığı dağıtmak için silahla rastgele ateş edip 18 yaşındaki Batuhan Dinçer'in ölümüne neden olan sanığa, 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Kadir T, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ile Batuhan Dinçer'in annesi Sabiha ve babası Mümin Dinçer, salonda hazır bulundu.

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından söz alan anne Sabiha Dinçer, "Bu cani benim oğlumu bilerek öldürdü. Biz bittik. Benim ciğerim yanıyor. Oğlumun canını aldı, müebbet verin içimiz soğusun." dedi.

Baba Mümin Dinçer de sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Son sözleri sorulan Sanık Kadir T. ise Dinçer ailesine sabır diledi.

Yolunda giderken önünün kesildiğini, ardından saldırıya uğradığını savunan sanık, "Kurtulamayınca havaya ateş ettim, sonra arabayla kaçtım. Sonucu öğrenince gidip teslim oldum. Batuhan ile hiçbir husumetim yoktu. Yolda görsem tanımam. Mağduriyet yaşayan bir gencim. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, müebbet hapse mahkum ettiği sanığın Kadir T'nin cezasını, haksız tahrik indirimi uygulayarak 11 yıl 8 aya indirdi.

Ayrıca sanığa, M.Y'nin silahla yaralanması nedeniyle 1500 lira, M.Ç'nin de araçla çarpılarak yaralanması nedeniyle 1000 lira idari para cezası verildi.

Olay,

Kemalpaşa ilçesinde 18 Ekim 2020'de aralarında husumet olduğu öne sürülen Kadir T. (25) ile Batuhan Dinçer (18), Sekiz Eylül Mahallesi'nde kavga etmişti. Kadir T'nin rastgele ateş etmesi sonucu Batuhan Dinçer hayatını kaybetmişti.

Olayda M.Y. silahla, M.Ç. de zanlının otomobille çarpması sonucu yaralanmıştı.