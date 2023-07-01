Üye Girişi
Haberler
İzmir'de 18 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

İzmir'de 18 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Güncel Haberler

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 18 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün İstanbul'daki adresinde yapılan aramada ise 24 kilo metamfetamin bulundu. Tutuklanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

p>İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 18 kilo metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü E.K.'nin İstanbul'daki adresinde yapılan aramada ise 24 kilo metamfetamin bulundu. E.K., çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İzmir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Dün, Kemalpaşa ilçesinde önlem alan polis, şüphelinin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Yapılan aramada 18 kilo metamfetamin, 1 tabanca ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi. Otomobil sürücüsü E.K. gözaltına alındı. Çalışma kapsamında E.K.'nin İstanbul'daki evi de arandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle E.K.'nin adresinde yapılan aramada 24 kilo metamfetamin, 1 hassas terazi, 72 tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen E.K., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

İstanbul İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title