İzmir'de 18 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 18 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün İstanbul'daki adresinde yapılan aramada ise 24 kilo metamfetamin bulundu. Tutuklanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İzmir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Dün, Kemalpaşa ilçesinde önlem alan polis, şüphelinin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Yapılan aramada 18 kilo metamfetamin, 1 tabanca ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi. Otomobil sürücüsü E.K. gözaltına alındı. Çalışma kapsamında E.K.'nin İstanbul'daki evi de arandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle E.K.'nin adresinde yapılan aramada 24 kilo metamfetamin, 1 hassas terazi, 72 tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen E.K., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.