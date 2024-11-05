İzmir'de 18 Kaçak Göçmen Yakalandı, 113'ü Kurtarıldı

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında 14'ü çocuk 18 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı; Seferihisar, Karaburun ve Foça ilçesi açıklarında 48'i çocuk 113 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 09.50'de Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot tespit etti. Bölgeye giden ekipler, fiber karinalı lastik botta bulunan 14'ü çocuk 18 kaçak göçmeni yakaladı.

Aynı gün saat 09.30'da ise ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunması üzerine ekipler, bölgeye giderek 15'i çocuk 31 kaçak göçmeni kurtardı.

Aynı gün Karaburun ve Foça ilçesi açıklarında ise can salları ve lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı ve 1 lastik botta bulunan 20'si çocuk toplam 54 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.