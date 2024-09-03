İzmir'de 18'i çocuk 107 düzensiz göçmen yakalandı, 10'u çocuk 35 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar, Urla, Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında 18'i çocuk 107 düzensiz göçmen yakalandı, 10'u çocuk 35 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar, Urla ve Çeşme açıklarında lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik botlardaki 18'i çocuk 107 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaburun açıklarında da can salında göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 10'u çocuk 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.