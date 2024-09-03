Üye Girişi
Haberler

İzmir'de 18'i çocuk 107 düzensiz göçmen yakalandı, 10'u çocuk 35 göçmen kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar, Urla, Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında düzensiz göçmenler yakalandı ve kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplamda 18'i çocuk 107 düzensiz göçmen yakalandı, 10'u çocuk 35 göçmen ise can salından kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar, Urla, Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında 18'i çocuk 107 düzensiz göçmen yakalandı, 10'u çocuk 35 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar, Urla ve Çeşme açıklarında lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik botlardaki 18'i çocuk 107 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaburun açıklarında da can salında göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 10'u çocuk 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sahil Güvenlik Seferihisar Karaburun Güncel Göçmen Dünya izmir Çeşme Çocuk Urla

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

 Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia

Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia

 Bahçelievler'deki silahlı saldırılarla ilgili 11 kişi tutuklandı

Bahçelievler'deki silahlı saldırılarla ilgili 11 kişi tutuklandı
Cihantimur ailesinin hazırlattığı raporda ölen Murat Aci yüzde 75 kusurlu çıktı

Cihantimur ailesinin hazırlattığı raporda ölen Murat Aci yüzde 75 kusurlu çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Casemiro Galatasaray'a mı geliyor? Naby Keita kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe UEFA kadrosu 2024-25! Fenerbahçe UEFA kadrosunda kimler var? Beşiktaş UEFA kadrosu 2024-25! Beşiktaş UEFA kadrosunda kimler var? Galatasaray UEFA kadrosu 2024-25! Galatasaray UEFA kadrosunda kimler var? Sisi Türkiye'ye neden geliyor? Casemiro kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Sisi Türkiye'ye ne zaman gelecek? Canfeza ne demek? Canfeza isminin anlamı Bir Gece Masalı Kürşat kim? Kürşat gerçekte kim? Bir Gece Masalı Mahir kim? Mahir gerçekte kim?
title