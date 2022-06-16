İzmir'de 18 gün önce otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi İzmir'in Karaburun ilçesinde otomobilin çarptığı kişi tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti. İzmir'in Karaburun ilçesinde otomobilin çarptığı kişi tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti. 29 Mayıs'ta Mordoğan Mahallesi Ayıbalığı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Polat Dörtköşe, Ege Ö'nün (23) kullandığı 35 JF 557 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Dörtköşe, dün yaşamını yitirdi. Kazanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otomobil sürücüsü yeniden gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. AA / Hüseyin Bağış - Güncel Karaburun Mordoğan İzmir Güncel Haberler

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