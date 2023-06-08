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İzmir'de 179 Bin Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Güncel Haberler

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisin durdurduğu minibüste yapılan aramada 179 bin 620 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, polisin durdurduğu minibüste yapılan aramada 179 bin 620 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışmalar kapsamında dün Karabağlar ilçesinde minibüs, şüphe üzerine durduruldu.

Minibüste yapılan aramada kırmızı ve yeşil reçeteyle satışa tabii 179 bin 620 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Minibüsteki H.B.S. ve V.C.D. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karabağlar İzmir Güncel Haberler

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