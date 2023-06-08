İzmir'de 179 Bin 620 Sentetik Hap Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, polisin durdurduğu minibüste, 179 bin 620 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışmalar kapsamında dün Karabağlar ilçesinde minibüs, şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada kırmızı ve yeşil reçeteyle satışa tabi 179 bin 620 sentetik hap ele geçirildi. Minibüsteki H.B.S. ve V.C.D. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.