İzmir'in Bornova ilçesinde 174 bin 958 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, reçeteye tabi sentetik maddelerin usulsüz satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bornova ilçesinde belirlenen adres ve 2 araçta gerçekleştirilen aramalarda, kırmızı ve yeşil reçeteye tabi 174 bin 958 sentetik ecza, 3 tabanca, 1 tüfek, 4 şarjör, 113 mermi ele geçirildi.

Operasyonda F.K. (25) ve M.B. (24) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüpheliler tutuklandı.