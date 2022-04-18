174 bin 958 sentetik ecza ele geçirildi - Haberler

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174 bin 958 sentetik ecza ele geçirildi

AA - Güncel
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İzmir'in Bornova ilçesinde 174 bin 958 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde 174 bin 958 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, reçeteye tabi sentetik maddelerin usulsüz satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bornova ilçesinde belirlenen adres ve 2 araçta gerçekleştirilen aramalarda, kırmızı ve yeşil reçeteye tabi 174 bin 958 sentetik ecza, 3 tabanca, 1 tüfek, 4 şarjör, 113 mermi ele geçirildi.

Operasyonda F.K. (25) ve M.B. (24) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüpheliler tutuklandı.

174 bin 958 sentetik ecza ele geçirildi

174 bin 958 sentetik ecza ele geçirildi

174 bin 958 sentetik ecza ele geçirildi

174 bin 958 sentetik ecza ele geçirildi

174 bin 958 sentetik ecza ele geçirildi

174 bin 958 sentetik ecza ele geçirildi

174 bin 958 sentetik ecza ele geçirildi

174 bin 958 sentetik ecza ele geçirildi

174 bin 958 sentetik ecza ele geçirildi

AA / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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