Üye Girişi
Haberler

İzmir'de 17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü, şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 17 yaşındaki bir genç, arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 17 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bahariye Mahallesi'nde 22 Aralık'ta Arda Tunç ile arkadaşı A.O. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bıçakla yaralanan Tunç, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan A.O, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Karşıyaka İzmir Tutuklama Cinayet Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title