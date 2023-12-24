İzmir'de 17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü, şüpheli tutuklandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 17 yaşındaki bir genç, arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 17 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bahariye Mahallesi'nde 22 Aralık'ta Arda Tunç ile arkadaşı A.O. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bıçakla yaralanan Tunç, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan A.O, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.