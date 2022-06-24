İzmir'de 17 yaşındaki çocuk denizde boğuldu İzmir'in Foça ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren 17 yaşındaki çocuk boğuldu. İzmir'in Foça ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren 17 yaşındaki çocuk boğuldu. Arkadaşlarıyla Menemen ilçesinden Yeni Foça'ya gelen Soylu Kor, Burunucu Koyu'ndan denize girdi. Yüzme bilmediği öğrenilen Kor, bir süre sonra gözden kayboldu. Kor'u fark eden Sahil Güvenlik ekipleri, denize girerek çocuğu iskeleye çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık personeli, Kor'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kor'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. AA / Zeynep Çelikkol - Güncel Menemen İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir'de 17 yaşındaki çocuk denizde boğuldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.