İzmir'de 17 firari hükümlü yakalandı
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İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonlarda yakalanan 17 hükümlü cezaevine gönderildi.
İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonlarda yakalanan 17 hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Kiraz, Ödemiş, Aliağa, Urla, Dikili, Beydağ ilçelerinde önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 17 kişi yakalandı. Firari hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Güncel