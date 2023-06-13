İzmir'de 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dikili ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 37 düzensiz göçmen yakalandığı belirtildi. Yine Dikili ilçesi açıklarındaki bir başka olayda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına lastik bot içinde itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.