İzmir'de 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçundan müebbet hapis cezası

İzmir'in Bornova ilçesinde cesedi moloz döküm sahasında bulunan 16 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçunu işledikleri, uyuşturucu vererek çocuğun ölümüne neden oldukları ve cesedi moloz sahasına gömerek ortadan kaldırmaya çalıştıkları öne sürülen sanıklardan ikisi, ayrı ayrı müebbet hapis ve 36 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sinan Özen, Tahir Yıldız, başka suçtan tutuklu bulunan N.D, tutuksuz sanık İ.T, taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile maktulün yakınları katıldı. Tutuksuz yargılanan M.G ve N.G. ise duruşmaya gelmedi.

Müşteki avukatlarından Güngör Tosunoğlu, "olayda doğrudan kasıt" olduğunu savunarak sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Merve Çimen de sanıklara indirimsiz ceza verilmesini istediklerini ifade etti.

Sanık Tahir Yıldız'ın avukatı, olayda "bilinçli taksir" olduğunu savunarak cezada indirime gidilmesini talep etti.

Söz alan sanıklardan Sinan Özen olaydan dolayı üzgün olduğunu kaydederek beraatını istedi.

Sanıklardan Tahir Yıldız, "Rahmetlinin cesedini taşıdığım için pişmanım. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Sanık N.D. ise olayla ilgisinin olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Sinan Özen ile Tahir Yıldız'a, "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Eylemin "olası kastla" işlendiği kanaatine vardığını bildiren mahkeme heyeti, cezaları "müebbet hapis" cezasına çevirdi.

Sanıklar Özen ve Yıldız'ın, çocuğa yönelik cinsel istismar suçunu birlikte işlendikleri kanaatine vardığını da belirten mahkeme heyeti, sanıkları bu suçtan 24'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti ayrıca, bu iki sanığa, "cinsel istismar amacıyla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 7 yıl altışar ay, "çocuğun uyuşturucu kullanmasını kolaylaştırma" suçundan da 5'er yıl hapis cezası ile biner gün adli para cezası verdi.

Sanıklardan M.G'ye suçu bildirmediği gerekçesiyle 15 ay hapis cezası verildi.

Özen ve Yıldız'a suçta yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan sanıklardan İ.T, İ.G. ve N.G. ise beraat etti.

Özen ve Yıldız'ın tutukluluk hallerinin devamına da hükmedildi.

Olay

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ağustos 2020'de, bir ihbar üzerine, Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm sahasında başlattığı çalışmada, toprağa gömülü halde bir kız çocuğunun cesedini bulmuştu.

Ekipler yaptığı çalışmada, cesedin 16 yaşındaki Ceren Duman'a ait olduğunu tespit etmişti. Duman'ın cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Polis, olayla ilgili Sinan Özen ve Tahir Yıldız'ı gözaltına almış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanmış, Özen ve Yıldız'ın da aralarında olduğu 6 sanık hakkında dava açılmıştı.

İlk duruşmada Özen ve Yıldız, bir apart otelde çocuğa yönelik iddia edilen suçları birlikte işlediklerini ve cesedi gömerek ortadan kaldırmaya çalıştıklarını itiraf etmişlerdi.