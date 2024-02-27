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İzmir'de 16 Yaş Altı Gelişim Ligi Maçında Oyuncuya Saldıran Şüpheli Tutuklandı

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Bornova Şehir Stadı'nda yapılan 16 Yaş Altı Gelişim Ligi karşılaşması öncesinde sahaya giren bir kişi, oyuncuya saldırdı. Şüpheli daha önce de Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçundan işlem görmüştü. Tutuklandı.

İzmir'de 16 Yaş Altı Gelişim Ligi futbol karşılaşması öncesinde sahaya girerek bir oyuncuyu darbeden şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 25 Şubat'ta, Bornova Şehir Stadı'nda Bornova 1877 AŞ-Altay arasında yapılan 16 Yaş Altı Gelişim Ligi karşılaşması öncesinde sahaya giren bir kişi, ayağıyla bir topu saha dışına gönderdikten sonra ısınan Altaylı oyunculardan birinin üzerine yürüdü. Şüpheli, oyuncuya tekme ve tokat attı.

Olaya ait görüntüler, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin, daha önce de hakkında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçundan işlem yapılan A.C.Z. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan A.C.Z, işlemin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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