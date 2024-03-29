İzmir'de 16 Bin 277 Personel Seçim Güvenliği İçin Görev Yapacak

İzmir Valiliği, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçiminde kent genelinde seçim güvenliğinin sağlanması için 16 bin 277 personelin görev yapacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada seçimde İzmir'deki kurulacak 10 bin 721 sandıkta toplam 3 milyon 459 bin 970 seçmenin oy kullanabileceği belirtildi.

İl genelinde seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için Yüksek Seçim Kurulu kararları ve ilgili mevzuat doğrultusunda tedbirlerin alındığının bildirildiği açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığından 3 bin 706 personel ve 776 araç, İl Emniyet Müdürlüğünden 12 bin 339 personel ve 889 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığından 232 personel ve 17 araç olmak üzere toplam 16 bin 277 personel ve bin 682 araç ile seçim güvenliğini temin etmek üzere görev ifa edecektir." ifadelerine yer verildi.