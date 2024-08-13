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İzmir'de 156 hobi bahçesi için yıkım kararı

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Menderes ilçesinde, kanuna aykırı olarak yapıldığı tespit edilen 156 hobi bahçesi için yıkım kararı verildi. Yıkım kararı ilgililere tebliğ edildi ve yıkım için süre verildi.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, kanuna aykırı olarak yapıldığı tespit edilen 156 hobi bahçesi için yıkım kararı verildi.

Menderes Belediyesi, kanuna aykırı olarak yapıldığı tespit edilen 156 hobi bahçesi için yıkım kararı verdi. Yıkım kararı ise ilgililere tebliğ edildi. Vatandaşın talebi üzerine, hobi bahçelerinin yıkımı için 16 Ağustos Cuma gününe kadar süre verildi. Menderes Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun hobi bahçeleri ile ilgili maddelerine aykırı inşa edildiği gerekçesiyle 156 yapı için yıkım kararı alındı. Kararla ilgili yıkım uyarısının yapılacağı taraflara da tebliğ edildi. Tamamlanan prosedürlerin ardından yıkım işlemine başlanacaktı ancak vatandaşlar ek süre talebinde bulundu. Vatandaşın mağdur olmaması için 16 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar süre tanındı. Bu sürenin tamamlanmasının ardından yıkım kararı alınan tüm yapılar yıkılacak" denildi.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Menderes İzmir Çevre Emlak Güncel Haberler

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